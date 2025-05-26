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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Група чоловіків напала на військових ТЦК у Кременчуці: що загрожує нападникам (відео)

Двох нападників на військовослужбовців ТЦК та СП затримали та взяли під варту.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Кременчуці чоловіки напали на ТЦК

У Кременчуці чоловіки напали на ТЦК / © скриншот з відео

У Кременчуці 25 травня під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них.

До правоохоронних органів направлено відповідні звернення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство.

Нагадаємо, у Черкасах побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт.

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