Група чоловіків напала на військових ТЦК у Кременчуці: що загрожує нападникам (відео)

У Кременчуці чоловіки напали на ТЦК / © скриншот з відео

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У Кременчуці 25 травня під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них.

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До правоохоронних органів направлено відповідні звернення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство.

Дата публікації 13:54, 26.05.25 Кількість переглядів 29 У Кременчуці чоловіки напали на автівку ТЦК

Нагадаємо, у Черкасах побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт.