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Група чоловіків напала на військових ТЦК у Кременчуці: що загрожує нападникам (відео)
Двох нападників на військовослужбовців ТЦК та СП затримали та взяли під варту.
У Кременчуці 25 травня під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.
Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них.
До правоохоронних органів направлено відповідні звернення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство.
Нагадаємо, у Черкасах побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт.