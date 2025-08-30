Група дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 30 серпня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

Група ворожих БпЛА у центрі Харківщини - курсом на захід.

Група БпЛА на півночі/центрі Сумщини - курс західний/південно-західний.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.

БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

Полтава - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!

БпЛА з Микоївської курсом в Одеську область.

Оновлення щодо "шахедів" станом на 00:25 30 серпня

Група ворожих БпЛА у центрі Полтавщини - курсом на Черкащину.

Група БпЛА на центрі Сумщини - курс західний/південно-західний.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на Одещині, курс на Вінниччину.

БпЛА на Житомирщині, курс Рівенська область.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін готує новий масований удар по Україні. Про це заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він назвав ймовірні дати. За словами Романенка, під час паузи в обстрілах Росія накопичувала засоби нападу, тому нові удари можливі вже найближчими днями.

Також раніше у Києві вже оголошувалася повітряна тривога.