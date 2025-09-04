- Дата публікації
Група дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 4 вересня 2025 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід
Ворожі БпЛА курсом на Полтавщину.
Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини (Чугуївський район).
Нагадаємо, що раніше Мадяр показав результати українських ударів по території Росії.
Серпень став місяцем ударів по російській нафтовій інфраструктурі.