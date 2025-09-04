ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Група дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

У ніч проти 4 вересня 2025 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід

  • Ворожі БпЛА курсом на Полтавщину.

  • Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини (Чугуївський район).

Нагадаємо, що раніше Мадяр показав результати українських ударів по території Росії.

Серпень став місяцем ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie