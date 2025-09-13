- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 1 хв
Група дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 13 вересня 2025 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
група ударних БпЛА на Харківщині - західним курсом.
група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря - курсом на Одещину.
ударні БпЛА на Миколаївщині - в західному напрямку.
ворожі БпЛА на Чернігівщині - в південно-західному напрямку.
Нагадаємо, що в Україні можуть вимикати мобільний зв’язок під час повітряних тривог.
Такі заходи можуть знадобитися для протидії безпілотникам, яким потрібне високошвидкісне передавання даних.