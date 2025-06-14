Група дронів уночі атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 13 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

"Шахеди"на півдні Харківщини — курсом південно-східним.

"Шахеди"на заході Донеччини — курсом південно-східним.

"Шахеди"на Дніпропетровщині — курсом на Запоріжжя.

"Шахеди"на сході Донеччини — курсом південно-східним.

Запоріжжя — загроза застосування ворогом ударного БпЛА.

"Шахеди"у Запорізькій області — курсом на захід і схід.

Як повідомлялося, російській армії дуже важливо захопити Костянтинівку. Ця територія необхідна як плацдарм для розгортання наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку. Окрім того, Костянтинівка - залізничний і автомобільний вузол, який виконує важливу роль логістичного хабу та укріпрайону для ЗСУ.

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Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що влітку головним напрямком зосередження зусиль військ РФ залишатиметься Донеччина. Зокрема, окупанти спробують атакувати ключові міста.