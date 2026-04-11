ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
2 хв

Група малолітніх напала на військових ТЦК в Луцьку: чим закінчилася бійка

У ТЦК розповіли, що військовослужбовці були змушені «припинити агресивну поведінку» підлітків.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Бійка військових ТЦК з підлітками в Луцьку / © скриншот з відео

У центральній частині міста Луцька група малолітніх осіб напала на військовослужбовців ТЦК, які перевіряли документи у двох громадян призовного віку.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

У повідомленні йдеться, що інцидент стався у суботу, 11 квітня, близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП.

Військові стверджують, що один з чоловіків під час перевірки документів підтвердження відстрочки надав їх, а інший намагався втекти.

«Під час зазначених подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно — вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів», — повідомили в обласному ТЦК.

Військовослужбовці були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку.

Як зазначають у ТЦК, чоловіка, якого намагалися «захистити» малолітні особи, затримали. Він є жителем Вінниці, придатний до військової служби та підлягає мобілізації. Його доставили до центру комплектування для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

«Нападників на групу оповіщення розшукують правоохоронні органи, які безпосередньо нададуть правову оцінку їхнім діям… Будь-які прояви агресії чи фізичного впливу стосовно військовослужбовців, є грубим порушенням закону. Незалежно від віку, такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність», — наголосили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше у селі Рудківці Стрийського району, що на Львівщині, під час заходів оповіщення, які проводили працівники ТЦК за участі поліцейських, чоловіка жорстоко побили ногами.

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie