Група малолітніх напала на військових ТЦК в Луцьку: чим закінчилася бійка

Бійка військових ТЦК з підлітками в Луцьку / © скриншот з відео

У центральній частині міста Луцька група малолітніх осіб напала на військовослужбовців ТЦК, які перевіряли документи у двох громадян призовного віку.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

У повідомленні йдеться, що інцидент стався у суботу, 11 квітня, близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП.

Військові стверджують, що один з чоловіків під час перевірки документів підтвердження відстрочки надав їх, а інший намагався втекти.

«Під час зазначених подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно — вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів», — повідомили в обласному ТЦК.

Військовослужбовці були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку.

Як зазначають у ТЦК, чоловіка, якого намагалися «захистити» малолітні особи, затримали. Він є жителем Вінниці, придатний до військової служби та підлягає мобілізації. Його доставили до центру комплектування для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

«Нападників на групу оповіщення розшукують правоохоронні органи, які безпосередньо нададуть правову оцінку їхнім діям… Будь-які прояви агресії чи фізичного впливу стосовно військовослужбовців, є грубим порушенням закону. Незалежно від віку, такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність», — наголосили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше у селі Рудківці Стрийського району, що на Львівщині, під час заходів оповіщення, які проводили працівники ТЦК за участі поліцейських, чоловіка жорстоко побили ногами.