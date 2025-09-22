- Дата публікації
Група невідомих напала на відділок ТЦК у Прикарпатті: мобілізовані розбіглися
У Калуші невідомі напали на приміщення ТЦК, ймовірно — щоб «визволити» мобілізованих.
Сьогодні, 22 вересня, у Калуші Івано-Франківської області група невідомих осіб здійснила напад на місцевий районний відділок ТЦК.
Про це передає Івано-Франківський обласний ТЦК та СП.
В результаті нападу троє військовозобов’язаних, що перебували на території військкомату, втекли.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
«Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України», — наголосили у ТЦК.
«Суспільне» з посиланням на власні джерела додає, що нападники вибили двері в приміщенні районного ТЦК та СП. Їх було орієнтовно до десяти людей.
