Група невідомих напала на відділок ТЦК у Прикарпатті: мобілізовані розбіглися

Сьогодні, 22 вересня, у Калуші Івано-Франківської області група невідомих осіб здійснила напад на місцевий районний відділок ТЦК.

Про це передає Івано-Франківський обласний ТЦК та СП.

В результаті нападу троє військовозобов’язаних, що перебували на території військкомату, втекли.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

«Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України», — наголосили у ТЦК.

«Суспільне» з посиланням на власні джерела додає, що нападники вибили двері в приміщенні районного ТЦК та СП. Їх було орієнтовно до десяти людей.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, внаслідок чого є поранені. Поліцейські намагалися перевірити документи у мешканця села, але потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.