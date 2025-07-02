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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
735
Час на прочитання
2 хв

"Гриб" із вогню та диму: момент вибуху біля Житомира потрапив на відео

Водій, який знімав цю НП, зауважив, що від вибуху його аж оглушило.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
вибух біля Житомира

Вибух біля Житомира / © скриншот з відео

Момент жахливого вибуху, який пролунав у середу, 2 липня, у селі Березина поблизу Житомира потрапив на відео одного із водіїв на автотрасі.

Кадри цієї жахливої події опубліковано в Мережі.

Як видно на відео, неподалік автомобільної траси спершу вгору здійнялися клуби вогню, після чого пролунав вибух і тоді з’явився велетенський гриб із диму.

Водій, який знімав цю НП, зауважив, що від вибуху його аж оглушило.

/ © скриншот з відео

© скриншот з відео

Про причини пожежі та вибуху, як і про точне місце НП, достовірної інформації немає.

У Житомирській ОВА повідомили про щонайменше двох загиблих та 15 людей, які отримали поранення.

Водіїв, які планували сьогодні рух по трасі М-06 закликають до кінця дня втриматися від проїзду повз Житомир.

У патрульній поліції Житомирщини повідомили, що через вибух і пожежу рух на трасі «Київ-Чоп» біля Житомира в обох напрямках перекрито.

В напрямку Рівного здійснюється об’їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

В напрямку Києва об’їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп.

Або ж на 140 км (розв’язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІДЕО МОМЕНТУ ВИБУХУ ПІД ЖИТОМИРОМ

Нагадаємо, до місця НП біля Житомира направилося близько 20 автомобілів швидкої допомоги.

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