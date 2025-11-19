- Дата публікації
Гринчук звільнили з посади міністерки енергетики
Світлана Гринчук звільнена з посади очільниці Міненерго.
Голову Міністерства енергетики Світлану Гринчук звільнили з посади. Рішення підтримали 315 депутатів.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
«Світлану Гринчук звільнено з посади Міністра енергетики. За 315», — написав він.
Железняк також іронічно висловився про місцеперебування Гринчук.
«P.S. Якщо хтось її знайде — повідомте відповідні правоохоронні органи», — зазначив нардеп.
Як відомо, Гринчук є фігуранткою справ, які розслідують НАБУ і САП.
Нагадаємо, з посади голови Міністерства юстиції цього ж дня було звільнено Галущенка.
Так, Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції.
Галущенко також фігурує у справі «Мідас».