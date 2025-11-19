Гринчук звільнили з посади міністерки енергетики

Світлана Гринчук / © Facebook

Голову Міністерства енергетики Світлану Гринчук звільнили з посади. Рішення підтримали 315 депутатів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

«Світлану Гринчук звільнено з посади Міністра енергетики. За 315», — написав він.

Железняк також іронічно висловився про місцеперебування Гринчук.

«P.S. Якщо хтось її знайде — повідомте відповідні правоохоронні органи», — зазначив нардеп.

Як відомо, Гринчук є фігуранткою справ, які розслідують НАБУ і САП.

Нагадаємо, з посади голови Міністерства юстиції цього ж дня було звільнено Галущенка.

Так, Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції.

Галущенко також фігурує у справі «Мідас».