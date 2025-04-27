Лелеки / © Pixabay

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Лелеки Грицик та Одарка – знову в центрі уваги. Знаменита пара птахів із села Леляки, що на Полтавщині, дивує фанатів кожного дня. Життя відомої пари цілодобово фільмується на відеокамеру. Впродовж цього тижня на неї потрапило чимало кумедних моментів.

Всі подробиці – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

На YouTube-каналі ТСН дивіться відео: ГРИЦИК і ОДАРКА ЗНОВУ ВРАЗИЛИ! Кумедні кадри знаменитої пари потішили українців!

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Про них вже місяць говорить вся країна

Лелеки Грицик та Одарка дивують фанатів новими витівками. До прикладу, впродовж цього тижня на камеру потрапив момент, як один із птахів чхнув.

А це один весняний ранок у гнізді. Грицик та Одарка стали дуже яскравими під променями ранкового сонечка. Одарка з сіном/гілкою, а потім і Грицик з сіном.

Також цього тижня на камеру потрапив момент, як один перехожий фотографував і собі лелек у гнізді. Однак, птахи місцевих “блогерів” не бояться, тож навіть не поворухнулися.

А на Великдень над гніздом лелек літав чужинець. Його тінь було добре видно на онлайн-трансляції. У цей момент у гнізді Одарка була на самоті із яйцями. Однак, помітивши небезпеку, Грицик миттю прилетів на допомогу.

Коли з’являться пташенята

Науковець Анатолій Подобайло вже третій рік веде відеоспостереження за лелеками. У коментарі для TSN.ua він розповів, що пташенята з’являться на світ вже на початку травня. Однак, він додав, що діти знаменитих лелек відлітатимуть у теплі краї кожен окремо. Як правило, 2-3 роки вони перебуватимуть у Африці, аби досягти статевої зрілості, а тоді повертаються до України. Однак, до рідного гнізда їх не впустять.

Приліт лелеки — до народження дитини?

Серед українців є повір’я — якщо лелека літає над однією оселею, там скоро може з’явитися немовля. Саме від цього переконання походить повір’я, що дітей приносить лелека. Енергетика цього птаха спрямована на народження малечі. Анатолій Подобайло зазначив, що в такі прикмети не вірить. Однак, у селі Леляки була така подія, яка змусила науковця замислитись.

Раніше ми писали про те, що Історія знаменитих лелек із Полтавщини набирає обертів. У гнізді Одарки та її нового “чоловіка” з’явилося перше яйце, а згодом з’явилося і друге. Пара вже облаштувалася і щодня дивує фанатів своєю поведінкою.