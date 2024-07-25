Хтиві чоловіки "клюнули" на жителя Сумщини, який прикинувся дівчиною: що він робив

У Сумській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який надсилав у соцмережах інтимні фото, видаючи себе за дівчину.

Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

За даними суду, житель Сумщини у червні 2023 року зареєструвався у соціальних мережах, видаючи себе за дівчину. Після цього він надіслав 5 чоловікам інтимні фото, які завантажив із Інтернету.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що дійсно видавав себе за дівчину і таким чином спілкувався з чоловіками, надсилаючи їм пікантні фото. Житель Сумщини зазначив, що йому бракувало грошей і таким чином він заробляв.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, бо він розіслав своїм друзям секс-відео.

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