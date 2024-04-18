"Хто б не стояв за цими інцидентами": ЗАЕС знову атакували безпілотники, реакція МАГАТЕ шокує

Гендиректор МАГАТЕ, знову не назвав речі своїми іменами і оминув критику на адресу справжнього винуватця – Росію.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про чергову спробу атаки безпілотника сьогодні, 18 квітня, на навчальний центр Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає преслужба Агенства.

У МАГАТЕ "сором'язливо" забули уточнити, що дрон був російський. Раніше українська сторона неодноразово звинувачувала РФ у провокаціях навколо ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС почула вибух за українським часом о 10:35 ранку 18 квітня. Росіяни відмовили групі в доступі до навчального центру недалеко від периметра майданчика ЗАЕС для оцінки інциденту.

"Це третій зареєстрований напад на тренувальний центр за останній час після двох подібних інцидентів минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебувала на об’єкті, що сьогоднішній дрон "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", – повідомив Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі, поки що удари дронів не поставили під загрозу ядерну безпеку об'єкта.

"Але, як я сказав Раді Безпеки ООН кілька днів тому, ці безрозсудні напади мають бути негайно припинені", – сказав він.

"Якщо це підтвердиться, це буде надзвичайно тривожний розвиток подій. Хто б не стояв за цими інцидентами, вони, схоже, ігнорують неодноразові заклики міжнародної спільноти до максимальної військової стриманості, щоб запобігти цілком реальній загрозі серйозної ядерної аварії, яка може мати значні наслідки для здоров’я та навколишнього середовища і не принесе користі абсолютно нікому", – цинічно заявив гендиректор МАГАТЕ, знову не назвавши речі своїми іменами і оминувши критику на адресу справжнього винуватця – Росію.

Нагадаємо, 7 квітня російські окупанти заявили про наліт безпілотників на окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. За їхніми словами, на станцію прилетіли щонайменше три невідомі дрони-камікадзе. Згодом інцидент підтвердили і ядерники з МАГАТЕ.

У ГУР причетність України до цієї атаки заперечили і пояснили, що ці удари БпЛА є цілеспрямованою провокацією Кремля.

Тим часом в Генштабі ЗСУ попередили, що Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну. В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чому росіянам вигідна така провокація.

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