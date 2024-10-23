Хто буде новим генпрокурором – ЗМІ назвали неочікувану кандидатуру

За інформацією ЗМІ, в ОП новим генпрокурором хочуть бачити Руслана Кравченка.

Новим генеральним прокурором замість Андрія Костіна можуть призначити Руслана Кравченка, який наразі є очільником Київської обласної державної адміністрації.

Про це пише Radio NV з посиланням на власні джерела в Офісі генпрокурора та Верховній Раді.

"Він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент", – стверджує джерело видання.

Інше джерело повідомило, що кандидатуру Кравченка в ОП розглядали давно, адже кандидатура чинного голови Одеської ОДА Олега Кіпера "не збере голосів у парламенті". Натомість голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко, якого, за словами джерела, раніше в ОП планували призначити на цю посаду, зараз є обвинуваченим у незаконному збагаченні.

Декілька джерел видання назвали Руслана Кравченка "кандидатурою заступника керівника Офісу президента Олега Татарова".

Нагадаємо, що на тлі скандалу зі МСЕКами генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

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