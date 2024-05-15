Хто буде відповідати за неявку військовозобов'язаних працівників підприємств до ТЦК: у ВР відповіли

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів про механізм, який запроваджується із набуттям чинності нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Під час мобілізації в Україні після 18 травня керівники підприємств будуть відповідати за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив про це в ефірі "Київ 24".

"До 18 травня працює наступний механізм. Дійсно, керівник видає наказ щодо оповіщення такого працівника і може цей наказ відправити в ТЦК, і таким чином знімає з себе відповідальність. Тобто далі керівник не відповідає, чи буде військовозобов’язаний працівник іти до ТЦК чи не буде – він свою частину юридичного питання виконав, оповістив військовозобов’язаного працівника, видавши наказ..." – зазначив він.

А після 18 травня юридично питання доставлення такого працівника перекладається на керівника підприємства...

"Хочу наголосити: як це буде на практиці поки з постанов Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, що ще якісь додаткові механізми будуть доробляти-розробляти. Але я так думаю... юридично це буде просто далі перекладання відповідальності на керівника. Тобто умовно кажучи, коли керівник отримає наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник зобов’язаний видати ці повістки під розпис... і забезпечити далі явку цих працівників-військовозобов’язаних до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять, то тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність", – сказав Олександр Федієнко.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, якщо мобілізовані українці мають бажання гарантовано служити на конкретній посаді, вони можуть за допомогою рекрутингових центрів обрати необхідну вакансію.

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