Хто допоміг Дмитруку нелегально виїхати за кордон: ДБР встановлює осіб, причетних до втечі нардепа

Народний депутат Артем Дмитрук справді нелегально покинув Україну, перетнувши кордон. Проте цей факт потрібно довести юридично. Тоді в разі наявності доказової бази підозру оголосять не лише депутатові, а й працівникам інших служб, які сприяли цьому.

Про це 26 серпня в ефірі національного телемарафону повідомила радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Вона заявила, що Державне бюро розслідувань підтвердило, що один з чинних народних депутатів дійсно нелегально перетнув кордон та виїхав з України.

"В Одесі працюють оперативні групи ДБР. Туди на місце події навіть виїхали працівники центрального апарату бюро безпосередньо. І наразі можна говорити, що встановлено: дійсно чинний нардеп перетнув незаконно і нелегально держкордон. Ці факти вже встановлені", - зазначила Сап'ян.

Слідчі встановлюють осіб, які могли допомогти Дмитруку нелегально покинути країну. Водночас, за словами речниці ДБР, поки зарано говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону як самому депутатові, так і іншим особам, які, ймовірно, були причетні до цього правопорушення.

Наразі слідство збирає всі дані.

"Одна людина не могла просто так взяти і перетнути нелегально кордон. Але також ми маємо розуміти, що це потрібно довести юридично. І підозра оголошується працівникам інших служб, наприклад, не лише чинному депутату, лише тоді, коли є доказова база", - сказала Сап'ян.

Вона наголосила, що слідчо-оперативна група зробить усе можливе для того, щоб встановити тих, хто допомагав чинному нардепу нелегально перетнути кордон.

"Ми дійсно підтверджуємо те, що він перетнув кордон і потрапив до Молдови. Щодо подальшого його пересування, щоб не бути голослівними чи дати не зовсім достовірну інформацію, попрошу трохи зачекати. Щойно буде зрозуміло, куди і коли саме він полетів, о якій годині - ми обов’язково про це повідомимо", - зазначила вона.

Нагадаємо, народний депутат Артем Дмитрук втік з України, а правоохоронці порушили справу. Напередодні Дмитруку оголосили про підозру в нападах на громадян.

Де зараз скандальний нардеп, як пояснює свої дії та що кажуть українські правоохоронці, розповіли журналісти в ексклюзиві ТСН.ua.

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