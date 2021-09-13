"Хто хоче скупатися?": в Одесі море заполонили медузи, через які відпочивальники не можуть зайти в воду

Помітили навалу медуз на мисі Великий Фонтан.
Медузи з Азовського моря перебралися на Чорне. Тепер вони атакують Одесу. Там їх настільки багато, що туристи буквально не можуть зайти в воду.
Відео з медузами користувачі публікують в соціальних мережах.
На кадрах видно, як туристка знімає всипаний медузами берег мису Великий Фонтан. У воді їх настільки багато, що відпочивальники не можуть купатися.
"Нашестя медуз в Одесі. Хтось хоче скупатися?" — поставила риторичне запитання автор відео.
У коментарях до публікації користувачі пишуть, що медузи у вересні для Одеси — не новинка. Таке нашестя нібито було і рік тому.
- У минулому році на початку вересня їх теж було повно.
- Щороку таке.
- Щороку одне і те ж. У будь-який "бухті". Залежно від течії.
Нагадаємо, що в цьому році медуз помітили в Кирилівці. Експерти ж пояснюють, що навала медуз в першу чергу свідчить про те, що море — забруднене.