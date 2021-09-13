"Хто хоче скупатися?": в Одесі море заполонили медузи, через які відпочивальники не можуть зайти в воду

"Хто хоче скупатися?": в Одесі море заполонили медузи, через які відпочивальники не можуть зайти в воду

Помітили навалу медуз на мисі Великий Фонтан.

Медузи з Азовського моря перебралися на Чорне. Тепер вони атакують Одесу. Там їх настільки багато, що туристи буквально не можуть зайти в воду.

Відео з медузами користувачі публікують в соціальних мережах.

На кадрах видно, як туристка знімає всипаний медузами берег мису Великий Фонтан. У воді їх настільки багато, що відпочивальники не можуть купатися.

"Нашестя медуз в Одесі. Хтось хоче скупатися?" — поставила риторичне запитання автор відео.

У коментарях до публікації користувачі пишуть, що медузи у вересні для Одеси — не новинка. Таке нашестя нібито було і рік тому.

У минулому році на початку вересня їх теж було повно.

Щороку таке.

Щороку одне і те ж. У будь-який "бухті". Залежно від течії.

Нагадаємо, що в цьому році медуз помітили в Кирилівці. Експерти ж пояснюють, що навала медуз в першу чергу свідчить про те, що море — забруднене.

Новини України: пляжі Азовського моря знову заполонили медузи

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