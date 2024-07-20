Хто і навіщо вбив Ірину Фаріон: основні версії поліції та всі подробиці

Лікарі боролися за життя Фаріон чотири години.

У Львові Ірину Фаріон атакував чоловік, який вистрілив їй в голову з пістолета без глушника. Політикиню госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що її смерть настала через серцеву недостатність. Кілера, який вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.

Що наразі відомо про вбивство Фаріон - у матеріалі ТСН.ua.

Нові подробиці

Фаріон саме чекала на таксі, щоб їхати до доньки, коли нападник вистрелив у неї. Вона планувала поїхати зі Львова на короткий відпочинок, оскільки давно не була у відпустці. А вечір п'ятниці, 19 липня, Ірина Фаріон хотіла провести разом із донькою та двома онуками, до яких збиралася в гості.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на друга родини Фаріон, з яким спілкувалося видання. Ірину Фаріон очікувала донька на вечерю.

"Буквально перед замахом вона набрала доньку Софію і сказала, що закінчила запис нової програми для свого YouTube і тепер може спокійно відпочивати. Мала їхати до них на вечерю. В неї поцілили якраз, коли вона очікувала на вулиці таксі", – розповів друг родини загиблої.

Що кажуть у поліції

Національна поліція, після отримання інформації про смерть Ірини Фаріон, перекваліфікувала злочин на "умисне вбивство" за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У справі щодо вбивства Ірини Фаріон поліція розглядає кілька можливих версій, включаючи особисту неприязнь, її громадсько-політичну діяльність та можливість вбивства на замовлення. Також розглядається можливість "російського сліду" у цій справі. До розслідування залучили практично всю поліцію Львова та області, а також співробітників Служби безпеки України. На місці злочину працюють оперативники та слідчі, які отримують підтримку з Києва.

Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак переконаний, що вбивство Ірини Фаріон дуже вигідне російським спецслужбам, пише "Еспресо".

"Коли починаєш розслідування вбивства, то одразу шукаєш мотиви й того, кому це вигідно. Вбивство пані Ірини Фаріон виглядає не дуже простим. Оскільки, як на мене, це вбивство дуже вигідне російським спецслужбам. Для того, щоб розхитати ситуацію всередині країни та додати демотивацію серед суспільства. Втім, можуть бути і якісь персональні мотиви. Пані Ірина викладала в університеті й ми знаємо її безкомпромісну позицію щодо історії України та мови", - пояснив Чумак.

Водночас у ВО "Свобода" впевнені, що її вбивство сталося "за наказом Москви".

Варто зазначити, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали, бо не було світла.

Що кажуть сусіди Фаріон

Сусіди загиблої розповіли, що нападник чекав на неї 2-3 тижні. Про це повідомляє "Говорить Великий Львів".

"Тижні 2-3 завжди сиділа (людина, — ред.) біля підʼїзду на лавці, стабільно від ранку до вечора", — сказав сусід Ірини Фаріон.

Він розповів, що чоловік завжди сидів на лавці біля будинку. Зокрема, він "цікаво" вдягався. На вулиці була спека до 40 градусів, а він носив кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довгу кофту, капелюх і темні окуляри.

За словами сусіда Фаріон, чоловік завжди сидів, заклавши ногу за ногу та дивився на підʼїзд, де живе мовознавиця.

Сусідка Ірини Фаріон Софія Іванишина у коментарі "Ми-Україна" розповіла, що нападник очікував на мовознавицю декілька тижнів. За її словами, чоловік виглядав підозріло, приходив зранку та сидів на кріслі у дворі.

Вона розповіла, що коли почула постріл, то подумала, що це сирена, а потім підбігла та побачила, що Фаріон лежала, а над нею молилася жіночка: "Іро, тримайся". Після цього викликали "швидку" та поліцію.

Крім цього, у Мережі поширили ймовірне фото стрільця, який слідкував за Іриною Фаріон.

Пошук нападника триває, поліція оголосила спеціальну операцію з його перехоплення.

Софія - донька Фаріон - у Facebook коротко написала про смерть матері: "Вирвали серце". Свій допис вона доповнила сімейними фото.

Довідка

Ірині Фаріон було 60 років, вона була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО "Свобода". Мала радикальні погляди з питань функціонування української мови, деякі її висловлювання викликали гучні публічні дискусії.

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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