Хто і скільки стежив за командою журналістів Bihus.Info: нові деталі скандалу

Окрім прослуховувань телефонів, невідомі якось потрапили до будиночків в комплексі, де редакція святкувала новорічний корпоратив.

За командою журналістів-розслідувачів Bihus.Info під час їхнього корпоративу стежили щонайменше 30 осіб. Невідомі встановили камери спостереження у всіх готельних номерах, де перебували журналісти.

Про це повідомили Bihus.Info.

Журналісти змогли поспілкуватися з персоналом етнографічного комплексу "Українське село", розташованого під Києвом. Саме там команда Bihus.Info святкувала новорічну вечірку. Тоді до них до комплексу заїхали інші люди, які і могли займатися прослуховуванням та зйомкою журналістів.

Співробітники поділилися інформацією, що приблизно 30 людей, які нібито зібралися на корпоратив, замовкали щоразу, коли до ресторану заходили співробітники. За припущенням журналістів, ці люди прибули для того, щоб встановити камери відеоспостереження.

За даними журналістів, камери встановили в усіх приміщеннях, які забронювала команда Bihus.Info, окрім конференц-залу. Зазначається, що стеження велося і в спальнях журналістів. Більшість із них – жінки.

Співробітники етнокомплексу розповіли, що бачили у кімнатах пристрої, схожі на пожежну сигналізацію, проте, коли вдруге заходили до спалень, девайсів, схожих на невеликі коробки, вже не було. Наступного дня більшість людей, які встановлювали камери, виїхали, але на території комплексу залишилася невелика "оперативна група", яка коригувала зовнішні камери та обходила територію етнокомплексу.

Нагадаємо, журналіст Деніс Бігус повідомив, що тривалий період за членами команди слідкують, оскільки розмови співрозмовників проєкту були змонтовані з епізодів, між якими місяці часу.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова повідомив, що звернеться до СБУ щодо прослуховування журналістів Bihus.info. Парламентарі також зберуться на засідання щодо інших фактів тиску на журналістів.

Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).