Хто і як зможе отримати “тисячу Зеленського” через Укрпошту

Програма запрацює з 1 грудня 2024 року.
"Тисячу Зеленського" деякі громадяни зможуть отримати через Укрпошту.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Отримати виплати через Укрпошту зможуть зокрема: пенсіонери, особи з інвалідністю I та II груп та громадяни, що одержують соцдопомогу (також, у прифронтовій зоні).
"Ми раді долучитись до ініціатив, які роблять життя для українців трохи простішим у ці часи, і доставити трохи позитивних емоцій та щось святкове до столу напередодні різдвяних свят", – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти.
В компанії також додали, що механізм оформлення цієї допомоги ще не визначений. Деталі Укрпошта повідомить пізніше.
Нагадаємо, українці, що перебувають за межами країни, будуть позбавлені цієї підтримки.
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