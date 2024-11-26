Хто і як зможе отримати “тисячу Зеленського” через Укрпошту

Програма запрацює з 1 грудня 2024 року.

"Тисячу Зеленського" деякі громадяни зможуть отримати через Укрпошту.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Отримати виплати через Укрпошту зможуть зокрема: пенсіонери, особи з інвалідністю I та II груп та громадяни, що одержують соцдопомогу (також, у прифронтовій зоні).

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"Ми раді долучитись до ініціатив, які роблять життя для українців трохи простішим у ці часи, і доставити трохи позитивних емоцій та щось святкове до столу напередодні різдвяних свят", – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти.

В компанії також додали, що механізм оформлення цієї допомоги ще не визначений. Деталі Укрпошта повідомить пізніше.

Нагадаємо, українці, що перебувають за межами країни, будуть позбавлені цієї підтримки.

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