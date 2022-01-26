Достроковий вихід на пенсію в Україні: хто може розраховувати? / pixabay.com

Хто і за яких умов може достроково вийти на пенсію в Україні

Хто і за яких умов може достроково вийти на пенсію в Україні

Українським законодавством передбачено достроковий вихід на пенсію. Однак, цим правом можуть скористатися не всі. Хто може достроково вийти на пенсію і які умови потрібні для цього — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На офіційному порталі Пенсійного Фонду України розповіли яка категорія пенсіонерів та за яких умов має право на достроковий вихід на пенсію.

На достроковий вихід на пенсію 2022 року можуть розраховувати:

Також читайте Хто може достроково вийти на пенсію в Україні: які умови

чоловіки, вік яких 55+ років, а страховий стаж не менше 25 років;

жінки, віком 50+ років зі страховим стажем не менше 20 років.

Окрім цього достроковий вихід на пенсію можливий за умов, якщо особа:

займає посаду в начальницькому або рядовому складі органів внутрішніх справ;

працює поліцейським (і брав участь в бойових діях у контртерористичних операція);

або отримала інвалідність внаслідок контузії, поранення чи каліцтва.

Достроковий вихід на пенсію 2022 року: що потрібно робити

Громадянин повинен звернутися до територіального органу Пенсійного Фонду України через структурний підрозділ з посвідченням про встановлення відповідного статусу. Також потрібно надати всі документи, які можуть підтвердити участь у бойових діях, страховий стаж, вік.

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