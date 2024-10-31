Хто керуватиме елітним майном зрадника Захарченка: АРМА оголосило конкурси

Більшість з цих об'єктів розташовані у найпрестижніших локаціях.

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича – Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За рішенням Печерського районного суду м. Києва в управління АРМА передано такийперелік елітної нерухомості:

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три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м;

житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві;

розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського районі;

6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці;

15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

Голова Олена Дума підкреслила, що АРМА працює над тим, щоб майно злочинців, зокрема, осіб, причетних до розстрілів на Майдані та корупційних схем часів режиму Януковича, не простоювало, а приносило користь державі та українському народу.

"Передача цих активів в ефективне управління - це відновлення справедливості та конкретний економічний результат для країни", – наголосила вона.

Взяти участь у конкурсах з відбору управителя та оцінювача майна можуть усі охочі, крім представників держави-агресора.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України запровадили зміни у переліку майна для повернення після служби.

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