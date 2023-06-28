Хто контролював Каховську ГЕС: розслідувачі встановили окупантів які перебували на греблі та "діяли за командою"

Журналісти-розслідувачі встановили, хто саме з російських військових контролював Каховську ГЕС, чиї команди вони виконували та про що говорили під час підриву греблі.

Про це йдеться у матеріалі "Схем" (Радіо Свобода) та агенції "Слідство.Інфо".

Журналісти-розслідувачі ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, а також отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими у ніч руйнування.

Згідно з повідомленнями ГУР та Офісу президента України, позиції на Каховській ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ.

Фахівці встановили імена російських військових цієї бригади, які безпосередньо контролювати Каховську ГЕС. Із посиланням, зокрема, на відео, що на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа, попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах, вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин", який, судячи з фото в російській соцмережі "Вконтакте", брав активну участь в окупації Херсонщини.

За свідченням знайомих окупанта, він і досі перебуває в Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБр. Від них же стало відомо, що після руйнування греблі "Грузина" в Росії нагородили.

Вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин". ФОто: "Схеми"

Ще один військовий, який взимку 2022-го отримав "Орден "За отвагу", сержант інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслан Магомедов. А нагороджував його заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон", 36-річний майор Денис Міщенко.

Заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон" майор Денис Міщенко. Фото: "Схема"

Нагородження відбулося у Парку Слави Нової Каховки.

"Те, що підірвали Каховську ГЕС саме бійці 205 окремої мотострілецької бригади, є основною версією, яку озвучують як українські посадовці, так і ЗМІ. Переважно йшлося про її воєнний досвід (участь у Чеченській війні), девіз («мы вернемся даже с ада») і дані щодо особового складу і командування (командиром називали підполковника Едуарда Шандуру). Однак журналісти встановили, що склад бригади, зокрема і її керівництва, змінився відтоді як ГУР востаннє публікувало відповідний список", - йдеться у матеріалі.

Журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України оновлений список з бійців. Фото: "Схеми"

Журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України оновлений список бійців 205 бригади. Загалом 400 осіб зі мотострілецьких батальйонів, роти спецзв'язку, гаубичних самохідно-артилерійських дивізіонів тощо.

ТСН.ua зібрав історії тих, хто рятував людей під час потопу, повернувся до Херсона, а також працює в місті під обстрілами окупантів зараз.

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