Хто кращий – Сирський чи Залужний: генерал зі США оцінив зміну військового командування в Україні

Генерал Валерій Залужний був дуже ефективним головнокомандувачем ЗСУ, проте його наступник Олександр Сирський – нічим не гірший.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк в інтерв'ю Liga.net.

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"Генерал Залужний був дуже ефективним головнокомандувачем Збройних Сил. На Заході ніхто не очікував, що Україна виживе. Генерал Сирський – не гірший. Ми ще не зустрічалися. Але, здається, він має дуже успішну історію військового командувача", – сказав Кларк.

Раніше генерал Веслі Кларк заявив, що амбіції Путіна не обмежуються захопленням України і якщо українці програють, наступною жертвою агресії можуть стати країни Балтії, або Польща, або Грузія.

Також він пояснив, що саме може змінити перебіг подій на полі бою і наголосив, що росіяни "теж не дурні".

Нагадаємо, що 8 лютого, президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського, звільнивши попереднього головкома Валерія Залужного.

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