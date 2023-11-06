Хто має право на відстрочку від мобілізації і що для цього потрібно – відповіді на головні запитання

Такі співробітники не можуть бути мобілізовані на службу в армії протягом терміну дії відстрочки.

Право на відстрочку від мобілізації мають заброньовані громадяни України, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Про це йдеться у поясненні ситуації щодо мобілізації в Україні адвокатки Інни Кострицької.

Що означає бронювання

Надання відстрочки працівникам, знання та навички яких необхідні під час роботи підприємства, установи чи організації – це бронювання. Про це йдеться, зокрема, в тексті законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про правовий режим воєнного стану".

Також собливості бронювання під час воєнного стану додатково врегульовані постановою Кабміну № 194 від 03 березня 2022 року (зі змінами).

"Існує низка відповідних актів Міноборони, проте більшість із них – лише для службового користування", – каже Інна Кострицька.

Хто має право на бронь від мобілізації

Відповідно до ст. 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають громадяни, які працюють:

в органах державної влади;

в інших державних органах;

в органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення).

Ба більше, згідно з постановою Кабміну № 194, бронювання військовозобов’язаних здійснюється органами державної влади, іншими держорганами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби армії або населення.

Чи можуть банки бронювати працівників

Так, банківські установи також можуть бронювати працівників, які залучаються до роботи під час особливого періоду (зокрема й воєнного стану).

Окремо також можливе бронювання водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших підрозділів армії України, а також медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги, працівників залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Як отримати бронь від призову: 5 кроків

Загальний порядок бронювання передбачає такі дії:

Подання пропозиції від роботодавця бронювання до відповідного органу держвлади (наприклад, військової адміністрації). До заповненої форми треба додати лист з максимально детальним обґрунтуванням необхідності бронювання, бажано з додаванням підтверджувальних документів (рішення уряду, ОВА, копії укладеного договору тощо). Органи держвлади мають узгодити отримані пропозиції з Міноборони та подати їх Мінекономіки разом з обґрунтуванням. Зі свого боку Мінекономіки узагальнює пропозиції, протягом одного робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його копію Міноборони, а також держоргану, що подав пропозицію. Міноборони через Генштаб ЗСУ в одноденний термін надсилає до ТЦК витяги з наказів Мінекономіки. ТЦК за місцем розташування підприємства оформлює бронювання: заброньованих беруть на спеціальний військовий облік, оформлюють їм посвідчення про відстрочку. Особа на підприємстві, відповідальна за ведення військового обліку, має провести комунікацію з працівниками та ТЦК, а також внести відомості про бронювання до особових карток.

Для якої категорії фахівців бронювання спрощене

Водіїв і працівників залізниці бронюють за спрощеною процедурою:

подають пропозицію до Мінінфраструктури або обласних чи міських військових адміністрацій,

ухвалюють рішення відповідним органом і надсилають його до Держприкордонслужби,

Мінінфраструктури заявляє, що всі необхідні документи будуть оформлені протягом двох годин від моменту отримання повідомлення від перевізника.

Нагадаємо, після запуску "є-Бронювання" працівники зможуть отримати витяг зі спеціального реєстру заброньованих осіб. Як саме це працюватиме, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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