Хто має право на відстрочку від мобілізації — пояснення адвоката

На сьогодні всі підстави відстрочки від мобілізації передбачені в ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Останні зміни, які були внесені за поправкою Мар’яни Безуглої, фактично ні на що не впливають.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“По-перше, в тому вигляді, в якому вони внесені — нібито наявність осіб, які зобов’язані отримувати повістку, зобов’язувати отримувати може тільки суд. В інших обставинах, як передбачає Сімейний кодекс України, для цього потрібні неналежний майновий стан, а також можливість іншої особи за своїм майновим станом її утримувати. Фактично сама поправка ні до чого не призводить”, — прокоментував адвокат.

Він продовжив: “Крім того, з огляду на те, що фактично не були внесені зміни в Закон “Про військовий обов’язок і військову службу”, то в переліку також залишились інші підстави для звільнення від військової служби, зокрема дружина з інвалідністю 3-ї групи, батьки дружини чи чоловіка мають інвалідність 1 чи 2-ї групи”.

Ростислав Кравець зазначив, що фактично ця поправка виключно дає можливість певним чином маніпулювати і недобросовісно діяти чиновникам ТЦК для того, щоб мобілізувати осіб, які мають законне право на відстрочку: “Підстав, зазначених в ст. 23, дуже багато — це і навчання на денній формі, і наявність трьох дітей, самостійне виховання, опікунство”.

У разі, якщо є така підстава, потрібно не усно, а саме письмово повідомляти представників ТЦК щодо наявних підстав для відстрочки від мобілізації, наголосив адвокат. “Тому що навіть остання поправка ні на що не впливає. Працівники ТЦК про це прекрасно знають і просто намагаються певними недобросовісними діями продовжити мобілізацію осіб, які мають право на відстрочку і не бажають бути мобілізованими”, — резюмував Ростислав Кравець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням інтерв’ю з Ростиславом Кравцем: Мобілізація дика! Свавілля ТЦК та покарання для ухилянтів | Адвокат Ростислав Кравець

Раніше адвокати розповіли, чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки.

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