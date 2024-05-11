Хто має право направити на ВЛК: відповіді для цивільних, обмежено придатних і військових

ТСН.ua зібрав все, що потрібно знати про проходження ВЛК.

В Україні під час мобілізації для визначення придатності до військової служби військовозобов'язані та резервісти проходять перевірку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Цивільні військовозобов'язані особи, які не перебувають на військовому обліку і не мають жодного військово-облікового документи, будуть змушені пройти ВЛК. Наразі ВЛК найчастіше діють при місцевих військкоматах, тому після візиту до ТЦК вам одразу дадуть направлення на проходження огляду.

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Зокрема, начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних.

"Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозабов'язаний громадянин відправляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби", – каже Істомін.

Якщо ж ви були у своєму ТЦК понад рік тому, і отримали там свій військово-обліковий документ, проте не були мобілізовані, ВЛК доведеться проходити знову.

Хто має право направляти на ВЛК обмежено придатного

Відповідно до нових змін у законодавстві військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", матимуть 9 місяців на те, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу. Ця процедура стане необхідною для визначення їхньої придатності до військової служби.

За словами директорки Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксани Сухорукової, обмежено придатні мають пройти ВЛК протягом 9 місяців після скасування цього статусу. Проте військовозобов'язані не можуть самостійно йти на ВЛК. Потрібно отримати направлення від ТЦК, в якому особа знаходиться на обліку.

"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", – пояснила Сухорукова.

Водночас, вона закликала громадян до відповідальності. "Якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", – додала Сухорукова.

Хто має право направляти військовослужбовця на ВЛК

Українські військові після лікування внаслідок отриманих поранень можуть повторно пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.

Хто дає направлення на госпітальне ВЛК військовослужбовцю:

прямий начальник від командира окремої частини, йому рівних та вище;

органи управління та підрозділи Військової служби правопорядку Збройних Сил України (ВСП);

начальник гарнізону;

начальник військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення за місцем лікування;

військовий комендант гарнізону;

ТЦК та СП;

прокуратура і суд;

Які документи потрібно подати військовослужбовцю для проведення ВЛК

Для направлення на ВЛК необхідно написати: два рапорти на ім’я командира військової частини: один – про видачу довідки про обставини травми (поранення, контузії), другий – про направлення на ВЛК.

Інколи військовослужбовці скаражаться, що їхні рапорти не хочуть приймати. У такому разі порадимо на гарячу лінію Командування медичних Сил ЗСУ (044 522 83 58) та/або Міністерства оборони України (0 800 500 442). Якщо це не допомогло, ще можна подати до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.

Для проходження ВЛК у воєнний час військвовослужбовцю треба мати з собою такі документи:

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);

службова характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від в/ч;

засвідчену копію акту про нещасний випадок (акт про нещасний випадок не видається у разі отримання поранення під час участі у бойових діях, а тільки якщо травма отримана під час проходження служби, наприклад, перелом руки);

посвідчення УБД (за наявністю);

витяги із особових справ, та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч.

Раніше ми писали, що у травні набувають чинності важливі зміни, які стосуються визначення придатності-непридатності до служби, а також ВЛК.

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