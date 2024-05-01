Хто може не оновлювати дані в ТЦК: адвокат перелічив категорії чоловіків

Військовозобов'язані повинні оновити свої дані незалежно від місця перебування або права на відстрочку від мобілізації.

Закон України про мобілізацію №10449 набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цього всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Кому не потрібно буде оновлювати військово-облікові дані після набуття чинності новим законом, пояснив юрисконсульт компанії Nota Group, адвокат Антон Маринич.

Про це пише РБК-Україна.

Які категорії українців повинні оновити свої дані в ТЦК

Згідно з законом, починаючи від 18 травня, актуалізувати свої військово-облікові дані зобов'язані такі категорії громадян України:

призовники – чоловіки віком від 17 до 25 років, які отримали посвідчення про приписку;

військовозобов’язані – чоловіки й жінки віком від 25 до 60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки, які працюють у медичній сфері (лікарі, фармацевти, фельдшери, медсестри), які перебувають на військовому обліку.

"Оскільки в законі прямо зазначений обов’язок для всіх громадян оновити свої дані, в такому разі це стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку. Наразі жінки, які мають або здобувають медичну / фармацевтичну освіту, зобов’язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП", – зауважив Антон Маринич.

Адвокат підкреслив, що необхідність оновити свої дані не залежить від:

наявності підстав для відстрочки від мобілізації;

перебування поза межами України;

попереднього оновлення своїх даних за останні 12 місяців.

"Якщо ви оновили свої дані до 18 травня, тобто до набрання чинності законом, в будь-якому разі виникає обов’язок оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулося жодних змін", – зауважив Маринич.

Кого звільнили від обов'язку оновлювати військово-облікові дані – список категорій

Антон Маринич пояснив, що оновлювати свої дані не потрібно лише тим громадянам, яких уже виключили з військового обліку за різних обставин. За новим законом про мобілізацію, з військового обліку виключаються такі категорії громадян:

які більше не є громадянами України (тобто офіційно припинили його за встановленою процедурою);

визнані непридатними до військової служби за рішенням лікарської комісії;

досягли граничного віку перебування в запасі (старші 60 років).

"Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення з військового обліку", – пояснив юрисконсульт.

Як оновити військово-облікові дані

Новим законом передбачено кілька способів актуалізації військово-облікових даних. Громадянам, які перебувають на території України, доступні три способи:

Особиста явка до ТЦК та СП. Візит до одного з центрів надання адміністративних послуг. Через електронний кабінет військовозобов'язаного.

Ті громадяни, які перебувають за кордоном, можуть повідомити необхідну для оновлення інформацію лише дистанційно:

надіслати оновлені дані на офіційну електронну адресу ТЦК;

особисто зателефонувати за номером телефону ТЦК, який зазначений на його офіційному сайті;

через електронний кабінет.

Наразі оновлення військово-облікових даних відбувається лише в ТЦК. Оновлення через ЦНАП планують розпочати 17 травня, а електронний кабінет має запрацювати від 17 червня.

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