Хто може не проходити базову військову підготовку: пояснення адвоката

В Україні від 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Документом передбачено запровадження базової військової підготовки в українських вишах.

Хто може бути звільнений від проходження такої підготовки - пояснив юрист Андрій Топчій, передає "ZN".

Згідно з законом "Про військовий обов'язок та військову службу", базова загальновійськова підготовка включається до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.

Адвокат пояснює, що від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

При цьому, базова військова підготовка у ВНЗ є формою підготовки громадян до військової служби. Чинне законодавство, зокрема Положення "Про військово-лікарську експертизу" (затверджене Наказом МОУ № 402, з останніми змінами) не передбачає проходження ВЛК для того, щоб пройти таку підготовку.

"При цьому, якщо особа не потрапляє під вищезазначені виключення, вона має обов'язок пройти базову військову підготовку в межах навчального плану. Базова військова підготовка - це по суті частина навчання у ВНЗ, частина освітньої програми. Тому відстрочки для такої програми не передбачено", - резюмував правник.

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