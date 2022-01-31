Державна програма "Власний дім": хто може розраховувати на 400 тисяч від держави? / pixabay.com

Хто може отримати кредит на будівництво житла і як це зробити: державна програма “Власний дім”

Хто може отримати кредит на будівництво житла і як це зробити: державна програма “Власний дім”

В Україні існує державна програма “Власний дім”, згідно з якою надається кредит на житло в сільській місцевості. Кошти можна витратити не лише на будівництво, але й на добудову, купівлю чи інженерне забезпечення житла. 2021 року дострокові пільгові позики від уряду отримало 1126 сімей. Хто може розраховувати на кошти від держави і як їх отримати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами заступниці Міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської, 2022 року у спецфонді державного бюджету на програму “Власний дім” передбачено понад 38 млн гривень. Також вона зазначила, що пільгові кредити досить популярні серед населення, адже допомагають багатьом українцям отримати власне житло чи значно покращити умови проживання.

Кредит на житло в сільській місцевості: які умови отримання

Хто може розраховувати на кошти по державній програмі “Власний дім”:

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будь-який мешканець селища або села , який бажає придбати чи збудувати власний житловий будинок — можна взяти кредит під 3% річних на 20 років (або до досягнення пенсійного віку, якщо до цього часу залишилося менше, ніж 20 років);

, який бажає придбати чи збудувати власний житловий будинок — можна взяти (або до досягнення пенсійного віку, якщо до цього часу залишилося менше, ніж 20 років); молода сім’я (до 35 років) — кредит під 3% річних на 30 років.

Також громадянин, який хоче взяти кредит на житло в сільській місцевості, повинен підтвердити свою платоспроможність, постійно проживати в селі чи селищі (або переселитися туди для постійного проживання), працювати на підприємстві чи в організації будь-якої форми власності, та в особистих селянських господарствах.

Варто звернути увагу, що в рамках державної програми “Власний дім” окремі пільги надаються учасникам АТО, багатодітним сім’ям, переселенцям.

В програмі “Власний дім” передбачена мінімальна та максимальна сума кредиту на житло в сільській місцевості в залежності від виду будівництва:

для будівництва нового житла — до 400 тисяч грн;

для реконструкції вже готового будинку або його добудови — до 250 тисяч грн;

для придбання житла — до 300 тисяч грн;

для інженерних мереж, які потрібно підключити до вже існуючих комунікацій — до 100 тисяч грн.

Державна програма “Власний дім”: як отримати кредит на житло в сільській місцевості

Хто може отримати кошти на будівництво будинку в Україні і як це зробити? / Pexels

Щоб отримати пільгові позики від уряду, потрібно подати пакет документів до регіональних фондів ОДА, які діють по всій території України: