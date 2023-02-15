Хто може отримати право на демобілізацію: в законодавстві України виявили прогалину

Розповідаємо про тих, кто підлягає звільненню з військової служби.

В Україні можуть розширити перелік військовослужбовців, які мають право достроково звільнитися зі служби під час мобілізації.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради з посиланням на зареєстрований законопроєкт 8412 від 2 лютого 2023 року.

Його створили, щоб надати відповідь на запитання про прогалину, яка наразі є в законі про мобілізацію в Україні.

У законопроєкті йдеться про те, щоб змінити статтю 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та надати право звільнитися з військової служби особам з інвалідністю ІІ групи.

Наразі особам з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп надане право взагалі не бути призваними на військову службу під час мобілізації за статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

За чинними законами, громадяни з інвалідністю можуть бути звільнені лише на підставі висновку ВЛК про непридатність із виключенням з обліку, але такого критерію, як "інвалідність", немає.

До так званого розкладу хвороб долучено лише ті медичні діагнози, які можуть бути причиною інвалідності, однак у воєнний час людина є придатною для служби. Тож цю норму фактично пропонується доповнити уточненням, що під час воєнного стану наявність інвалідності I чи II групи є достатньою самостійною підставою, але за умови, що захисник не має бажання залишитися в строю. Тобто примусово нікого виганяти зі служби не будуть.

Генштаб схвально коментує такі зміни до закону.

Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту Б частини 4 статті 26 Закону, а саме додати право на звільнення зі служби для осіб з інвалідністю.

Додамо, що людина з певним хворобами має надати медичну довідку під час медкомісії у військкоматі.

Також нагадаємо про різницю між новими та повістками старого зразка під час мобілізації в Україні.

У додатку до постанови Кабміну є окремі положення щодо нових даних, які потрібні для прибуття на виклик.

Раніше повідомлялося, що українців призовного віку, які перебували за кордоном та не повернулися до України під час мобілізації, можуть притягнути до адміністративної відповідальності після повернення.

Читайте також: