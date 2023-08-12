Хто може отримати субсидію та як нараховується – інструкція

У Мінсоцполітики пояснили, як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії.

В Україні отримати житлові субсидії можуть сім'ї у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Якщо сума всіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, потенційно можна отримати субсидію", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автомобілів, депозитів тощо).

Хто може отримати субсидію

Хто може отримати субсидію. / Фото: Міністерство соціальної політики України

Цього літа уряд додатково спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.

При цьому в сукупному доході домогосподарств не враховуватимуться доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік, розповіли в Мінсоцполітики.

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії

(Прикладі на родині, що складається з 4-х осіб: чоловік, дружини та двоє дітей).

Для розрахунку:

розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами – 3500 грн;

чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід – 15 000 грн;

базовий коефіцієнт – 2;

базова норма плати за послуги – 15;

прожитковий мінімум від 1.01.2023р. – 2589 грн.

Як розрахувати розмір субсидії. / Фото: Міністерство соціальної політики України

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як дізнатися про нарахування та розмір субсидії у два кліки (інструкція).

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