Хто може отримати субсидію та як нараховується – інструкція

У Мінсоцполітики пояснили, як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії.
В Україні отримати житлові субсидії можуть сім'ї у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
"Якщо сума всіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, потенційно можна отримати субсидію", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автомобілів, депозитів тощо).
Хто може отримати субсидію
Цього літа уряд додатково спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.
При цьому в сукупному доході домогосподарств не враховуватимуться доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.
Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік, розповіли в Мінсоцполітики.
Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії
(Прикладі на родині, що складається з 4-х осіб: чоловік, дружини та двоє дітей).
Для розрахунку:
- розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами – 3500 грн;
- чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід – 15 000 грн;
- базовий коефіцієнт – 2;
- базова норма плати за послуги – 15;
- прожитковий мінімум від 1.01.2023р. – 2589 грн.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як дізнатися про нарахування та розмір субсидії у два кліки (інструкція).
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