Хто може укласти контракт із ЗСУ на один рік: у Міноборони назвали умови

Така можливість передбачена для двох категорій військовозобов'язаних.

Укласти контракт на військову службу в ЗСУ строком на 1 рік мають право тільки деякі добровольці.

Про це повідомив в ефірі "1+1" речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Це стосується двох категорій людей. Осіб, які мають вік від 18 до 25 років, окрім осіб, які належать до офіцерського складу, а також осіб, які мають медичну або психологічну освіту. Вони можуть дійсно укласти контракт на один рік", - пояснив він.

Раніше народний депутат Федір Веніславський в ефірі Times of Ukraine стверджував, що доброволець має право укласти контракт на один рік, а після закінчення цього терміну його не подовжувати. Однак, він не уточнив, яких саме категорій військовозобов’язаних таке право стосується.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що, відповідно до законодавства, висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних громадян України дійсні протягом п’яти років.

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