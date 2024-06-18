Хто може виправити дані у "Резерв+" онлайн без візиту до ТЦК: у Міноборони пояснили

Виправити дані онлайн без фізичного візиту до ТЦК зараз можна у двох випадках.

У застосунку "Резерв+" відтепер доступна функція "Виправити дані онлайн". Однак вона доступна лише для двох випадків.

Що це за випадки, пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Функція "Виправити дані онлайн" доступна для двох випадків:

Для військовослужбовців, які досі на обліку – для тих військовослужбовців, актуальний статус яких не відображався у реєстрі "Оберіг".

Якщо застосунок повідомляє "Дані не знайдено" – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".

"Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно – для цього не потрібно йти до ТЦК", – підсумувала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, адвокат назвав особливість застосунку "Резерв+".

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