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Хто може втратити бронь від мобілізації, а кому її не дадуть взагалі: названо категорії

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Хто може втратити бронь від мобілізації, а кому її не дадуть взагалі: названо категорії

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Деякі категорії військовозобов'язаних цьогоріч можуть втратити право на отримання броні.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

Наразі правила щодо бронювання від мобілізації регулює постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року №76, якою передбачено шість причин втрати відстрочки. Кому загрожує втрата броні та хто не може бути заброньований, пише OBOZ.UA.

Хто може втратити бронь від мобілізації

Як відомо, громадян бронюють здебільшого в органах державної влади та на деяких підприємствах. Заброньован працівники можуть розраховувати на відстрочку тривалістю шість місяців, однак інколи її втрачають.

Урядова постанова №76 передбачає шість причин для втрати броні:

  • людина була звільнена там, де їй видали бронь,
  • установа, де було надано бронь, припинила існування,
  • установа перестала бути важливою для оборонної сфери, наприклад, більше не надає послуги військовим,
  • установа перестала бути критично важливою для економіки чи забезпечення життя й діяльності громадян України,
  • за місцем роботи скасовано або вже виконано мобілізаційне замовлення,
  • термін дії броні закінчився.

Таким чином, зараз не можуть отримати бронь від мобілізації насамперед чоловіки, які не працюють на об'єктах критичної інфраструктури або на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Кому не дадуть бронь від мобілізації

Є категорія громадян з досвідом військової служби, які не можуть отримати відстрочку, бо на це є вагома причина. Так, працівник навіть дуже важливого для держави підприємства може отримати відмову в наданні броні, якщо в нього є дефіцитна військово-облікова спеціальність.

Такі спеціальності були визначені Генеральним штабом ЗСУ. Відповідно до наказу Міноборони №317 це:

  • стрілки;
  • танкісти;
  • артилеристи;
  • розвідники;
  • військові, які займаються різними видами зв'язку;
  • фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;
  • ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.

Також бронь може не не отримати той, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів про план мобілізації. За його словами, Генштаб запропонував мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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Дата публікації
Перегляди
2338
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