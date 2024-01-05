Хто може втратити бронь від мобілізації, а кому її не дадуть взагалі: названо категорії

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

Наразі правила щодо бронювання від мобілізації регулює постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року №76, якою передбачено шість причин втрати відстрочки. Кому загрожує втрата броні та хто не може бути заброньований, пише OBOZ.UA.

Хто може втратити бронь від мобілізації

Як відомо, громадян бронюють здебільшого в органах державної влади та на деяких підприємствах. Заброньован працівники можуть розраховувати на відстрочку тривалістю шість місяців, однак інколи її втрачають.

Урядова постанова №76 передбачає шість причин для втрати броні:

людина була звільнена там, де їй видали бронь,

установа, де було надано бронь, припинила існування,

установа перестала бути важливою для оборонної сфери, наприклад, більше не надає послуги військовим,

установа перестала бути критично важливою для економіки чи забезпечення життя й діяльності громадян України,

за місцем роботи скасовано або вже виконано мобілізаційне замовлення,

термін дії броні закінчився.

Таким чином, зараз не можуть отримати бронь від мобілізації насамперед чоловіки, які не працюють на об'єктах критичної інфраструктури або на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Кому не дадуть бронь від мобілізації

Є категорія громадян з досвідом військової служби, які не можуть отримати відстрочку, бо на це є вагома причина. Так, працівник навіть дуже важливого для держави підприємства може отримати відмову в наданні броні, якщо в нього є дефіцитна військово-облікова спеціальність.

Такі спеціальності були визначені Генеральним штабом ЗСУ. Відповідно до наказу Міноборони №317 це:

стрілки;

танкісти;

артилеристи;

розвідники;

військові, які займаються різними видами зв'язку;

фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;

ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.

Також бронь може не не отримати той, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів про план мобілізації. За його словами, Генштаб запропонував мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

Читайте також: