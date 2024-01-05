Хто може втратити бронь від мобілізації, а кому її не дадуть взагалі: названо категорії

Деякі категорії військовозобов'язаних цьогоріч можуть втратити право на отримання броні.
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.
Наразі правила щодо бронювання від мобілізації регулює постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року №76, якою передбачено шість причин втрати відстрочки. Кому загрожує втрата броні та хто не може бути заброньований, пише OBOZ.UA.
Хто може втратити бронь від мобілізації
Як відомо, громадян бронюють здебільшого в органах державної влади та на деяких підприємствах. Заброньован працівники можуть розраховувати на відстрочку тривалістю шість місяців, однак інколи її втрачають.
Урядова постанова №76 передбачає шість причин для втрати броні:
- людина була звільнена там, де їй видали бронь,
- установа, де було надано бронь, припинила існування,
- установа перестала бути важливою для оборонної сфери, наприклад, більше не надає послуги військовим,
- установа перестала бути критично важливою для економіки чи забезпечення життя й діяльності громадян України,
- за місцем роботи скасовано або вже виконано мобілізаційне замовлення,
- термін дії броні закінчився.
Таким чином, зараз не можуть отримати бронь від мобілізації насамперед чоловіки, які не працюють на об'єктах критичної інфраструктури або на підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Кому не дадуть бронь від мобілізації
Є категорія громадян з досвідом військової служби, які не можуть отримати відстрочку, бо на це є вагома причина. Так, працівник навіть дуже важливого для держави підприємства може отримати відмову в наданні броні, якщо в нього є дефіцитна військово-облікова спеціальність.
Такі спеціальності були визначені Генеральним штабом ЗСУ. Відповідно до наказу Міноборони №317 це:
- стрілки;
- танкісти;
- артилеристи;
- розвідники;
- військові, які займаються різними видами зв'язку;
- фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;
- ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.
Також бронь може не не отримати той, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів про план мобілізації. За його словами, Генштаб запропонував мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.
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