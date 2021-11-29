Хто може вийти на пенсію в 2022 році / Pexels

Хто може залишитись без пенсійних виплат в 2022 році через вимоги до пенсійного віку

Хто може залишитись без пенсійних виплат в 2022 році через вимоги до пенсійного віку

З січня 2022 року вимоги для виходу на пенсію стануть ще жорсткішими. Багато потенційних пенсіонерів, які досягають наступного року 60-літнього віку, будуть змушені працювати ще 3-5 років. І лише після цього їх чекає заслужений відпочинок. Хто може вийти на пенсію в 2022 році і яка різниця між трудовим та страховим стажем? В цьому розбирався ТСН.ua.

Вимоги для виходу на пенсію в 2022 році

Існують певні вимоги вік-стаж, щоб вийти на пенсію в 2022 році:

в 60 років страховий стаж повинен становити не менше 29 років ;

страховий стаж повинен становити ; в 63 роки людина повинна відпрацювати 19-29 років , щоб вийти на пенсію в 2022;

людина повинна відпрацювати , щоб вийти на пенсію в 2022; в 65 років можна вийти на пенсію, якщо страховий стаж становить 15-19 років.

Якщо страховий стаж в 2022 році менше 15 років, то такі громадяни України не зможуть отримати пенсійні виплати. Тут передбачена тільки соціальна допомога. Але і її отримати зможуть не всі. Вона буде нарахована лише тим пенсіонерам, які отримують дохід менше прожиткового мінімуму (в 2022 році його розмір становитиме 2481 грн). Ті, хто досягне наступного року пенсійного віку, також зможуть розраховувати на цю грошову допомогу.

Різниця між трудовим і страховим стажем

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Трудовий стаж — період офіційної роботи, дані про який вносилися в трудову книжку.

Страховий стаж — період, коли ви чи ваш роботодавець сплачували страховий внесок до Пенсійного фонду України.

Саме з 1 січня 2004 року для нарахування пенсії враховується лише страховий стаж. Весь трудовий, що був у громадянина до 2004 року, перетворили на страховий. Тому потрібно дуже уважно стежити, щоб роботодавець сплачував страховий внесок. Адже навіть при наявності запису в трудовій книжці, але без внесення грошей в Пенсійний фонд України, період не буде врахований до пенсії.

Всі дані з 2004 року про внесені кошти записані в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому тепер для підтвердження своєї трудової діяльності більше не потрібна трудова книжка.

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