"Хто нам буде на пенсію заробляти": дружини та матері російських окупантів агітують їх писати рапорти на звільнення

"Хто нам буде на пенсію заробляти": дружини та матері російських окупантів агітують їх писати рапорти на звільнення

Росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому.

Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.

ГУР Міноборони перехопила розмову окупанта з дружиною.

В перехопленій розмові дружина російського окупанта агітує його писати рапорт на звільнення з армії. Вона переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.

Мама окупанта поскаржилася йому, що в РФ прибрехують про втрати росіян.

"США дають – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж…", - говорить мати окупанта.

Жінка додала, що "спецоперація" в Україні затягується і це позначиться на економіці Росії, а відбудовувати Україну доведеться за рахунок росіян, а тим часом по телебаченню показують самі святкові заходи.

"Улан-Уде 99 років – величезний концерт! Байдуже, що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає", - підсумовує жінка.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік вкрав з-під носа в окупантів "Урал" та віддав його ЗСУ.

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