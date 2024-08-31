"Хто не любить Україну, той іде у ср*ку": у Рівному під час наукової конференції влаштували танці на столах

У Рівному під час наукової конференції на тему онкології місцеві медики організували закриту вечірку із запальними танцями на столах. На ці дії уже відреагувала місцева влада, яка пообіцяла "кадрові рішення".

Відео у Facebook опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгорецька.

Що відомо про скандал у Рівному

Журналістка поширила відео, зазначивши, що на ньому кадри із вечірки рівненських медиків під час наукової конференції.

"Лікарі КП "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради на науково-практичній конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" у готельно-ресторанному комплексі "Софія". Для мене питання не у празникуванні, а у формі цього дійства", - написала Ольга Підгорецька.

У Рівному медики влаштували танці на столах під час наукової конференції

Реакція місцевої влади

Місцева влада відреагувала на інцидент, пообіцявши зробити кадрові висновки.

"Танці на столах під час війни – неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру", - написав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш теж засудив танці на столах під час війни.

"Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну... Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв? Цей випадок уже обговорили з начальником ОВА Олександром Ковалем. Ми одностайні - наслідки будуть, навіть кадрові. Обов'язково повідомлю про це", - написав він.

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