Хто очолить Фонд держмайна: головною претенденткою називають сусідку родини Зеленських — журналістка

Керувати Фондом держмайна України замість Рустема Умєрова, який нещодавно очолив Міністерство оборони України, можуть призначити 47-річну Ольгу Піщанську, яку називають сусідкою по підʼїзду родини Зеленських у Кривому Розі. До того вона очолювала Антимонопольний комітет України.

Таку думку висловила на своїй сторінці у Facebook українська журналістка Зоя Казанжи.

Вона зауважила, що журнал “Форбс” раніше повідомляв, що рідна сестра Ольги Піщанської Світлана є подругою дружини президента Олени Зеленської.

“Журналісти стверджують, що саме на Піщанську зареєстрована вілла родини Зеленських в Італії. Також вона була серед спонсорів передвиборчої кампанії майбутнього президента (надала 300 000 грн)”, - пише вона.

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Зоя Казанжи також нагадала, що Ольга Піщанська заперечувала, що потрапила на посаду голови АМКУ завдяки знайомству з родиною президента.

“Віримо. Виключно через професійні і розумові здібності і через відкритий і чесний конкурс”, - іронічно прокоментувала вона.

З посиланням на публікацію “Дзеркала тижня” журналістка наголосила, що Ольга Піщанська “зруйнувала всі провадження проти олігархічного бізнесу, зате активно душила дрібний і середній бізнес”, зокрема “навмисно програла всі суди Фірташу, в яких АМКУ до того тотально вигравав” і “злила справи про Роттердам+ і нарахувала мізерний штраф ДТЕКівцям за зловживання монопольним становищем у Бурштинському енергоострові”.

Нагадаємо, за поданням президента України Володимира Зеленського Рустема Умєрова, який очолював Фонд держмайна, 6 вересня Верховна Рада призначила новим міністром оборони.

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