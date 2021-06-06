Хто отримає 150 тис. грн: нардепи пропонують збільшити розмір "дитячих виплат"

При народженні третьої і кожної наступної дитини батьки можуть отримати 150 тис. грн.

Народні депутати планують збільшити розмір фінансової допомоги при народженні дитини.

Урядовий законопроєкт № 5585 передбачає збільшення виплат до 50 тис. грн. Проте до ВР внесли альтернативний законопроєкт № 5585-1. Він пропонує виплачувати батькам суму залежно від кількості дітей у сім’ї:

при народженні першої дитини – 50 тис. грн;

другої дитини – 100 тис. грн;

третьої і кожної наступної дитини – 150 тис. грн.

Допомогу при народженні дитини планують виплачувати одноразово в фіксованій сумі та рівними частинами впродовж 36 місяців.

Одноразова сума виплати при народженні дитини складає:

при народженні першої дитини – 15 тис. гривень;

при народженні другої дитини – 30 тис. гривень;

третьої та кожної наступної дитини – 45 тис. гривень.

Решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.

Нардепи переконані, що збільшення розміру такої допомоги дозволить подолати негативну тенденцію зменшення населення держави. Кошти планують виплачувати за рахунок детінізації ринку алкоголю в Україні.

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