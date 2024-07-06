Хто отримає автоматичну відстрочку від мобілізації в Резерв+

Деякі українці отримають автоматичну відстрочку від мобілізації без необхідності йти до ТЦК.
Від 18 травня 2024 року в Україні набули чинності нові правила щодо отримання відстрочки від військової служби. Новий функціонал у застосунку Резерв+ реалізують вже найближчим часом.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише "Суспільне".
"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в Резерв+ - це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - пояснила Черногоренко.
Нові правила включають перелік категорій осіб, які мають право на відстрочку, а також визначають, як саме вони можуть підтвердити своє право на неї. Це дозволяє уникнути багатьох бюрократичних перепон і зробити процес більш зручним для громадян.
Хто має право на відстрочку
У частині 1 статті 23 Закону № 3543 визначено 23 категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Серед них:
- Особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час
- Люди з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я на термін від 6 до 12 місяців
- Жінки та чоловіки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, що перевищує три місячні платежі
- Особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю віком до 18 років
- Люди, зайняті постійним доглядом за хворими родичами (дружиною, чоловіком, дитиною, батьками)
Інші категорії, які не підлягають призову
У частині 3 статті 23 зазначено, що під час мобілізації не призиваються також:
- Студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і отримують рівень освіти, вищий за раніше здобутий.
- Докторанти та інтерни
- Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, які мають науковий ступінь та працюють на 0,75 ставки і більше.
- Особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО або у зв'язку зі збройною агресією РФ
Як підтвердити відстрочку
Від 18 травня 2024 року єдиним документом, що підтверджує належність особи до виконання військового обов'язку, є новий військово-обліковий документ (ВОД), згідно з пунктом 1 Порядку № 559. Документи старого зразка залишаються дійсними до моменту отримання нового ВОД.
Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.
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