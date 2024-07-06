Хто отримає автоматичну відстрочку від мобілізації в Резерв+

Деякі українці отримають автоматичну відстрочку від мобілізації без необхідності йти до ТЦК.

Від 18 травня 2024 року в Україні набули чинності нові правила щодо отримання відстрочки від військової служби. Новий функціонал у застосунку Резерв+ реалізують вже найближчим часом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише "Суспільне".

"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в Резерв+ - це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - пояснила Черногоренко.

Нові правила включають перелік категорій осіб, які мають право на відстрочку, а також визначають, як саме вони можуть підтвердити своє право на неї. Це дозволяє уникнути багатьох бюрократичних перепон і зробити процес більш зручним для громадян.

Хто має право на відстрочку

У частині 1 статті 23 Закону № 3543 визначено 23 категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Серед них:

Особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час

Люди з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я на термін від 6 до 12 місяців

Жінки та чоловіки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, що перевищує три місячні платежі

Особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю віком до 18 років

Люди, зайняті постійним доглядом за хворими родичами (дружиною, чоловіком, дитиною, батьками)

Інші категорії, які не підлягають призову

У частині 3 статті 23 зазначено, що під час мобілізації не призиваються також:

Студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і отримують рівень освіти, вищий за раніше здобутий.

Докторанти та інтерни

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, які мають науковий ступінь та працюють на 0,75 ставки і більше.

Особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО або у зв'язку зі збройною агресією РФ

Як підтвердити відстрочку

Від 18 травня 2024 року єдиним документом, що підтверджує належність особи до виконання військового обов'язку, є новий військово-обліковий документ (ВОД), згідно з пунктом 1 Порядку № 559. Документи старого зразка залишаються дійсними до моменту отримання нового ВОД.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

Мобілізація в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

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