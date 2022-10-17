Хто повернувся додому: Зеленський повідомив подробиці про звільнення жінок із російського полону

17 жовтня відбувся черговий етап звільнення наших людей.
З російського полону вдалося повернути 108 українок.
Деталі повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону - вдалося повернути 108 українок. Офіцерів, сержантів, рядових. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці", - сказав президент.
За його словами, додому повернулися 96 військовослужбовиць, 37 з яких евакуйовані з "Азовсталі", а також 12 цивільних жінок.
Є серед звільнених 17 жовтня й ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни.
"Ми ні про кого з наших не забуваємо - усіх маємо повернути. І повернемо", - додав Зеленський.
Він також назвав тих посадовців, хто займався обмінами полонених та продовжує цю роботу.
"Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець та інші. Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую й усім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 17 жовтня, вдалося провести черговий масштабний обмін полоненими. З російської неволі звільнили 108 жінок, серед яких виявилася і мама Аліси Обідіної - Вікторія.
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