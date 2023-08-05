"Хто їх сюди пустив": маріупольці скаражаться на свавілля військових та будівельників РФ

Окупанти давно перетворили життя маріупольців на суцільний жах.

Так, з російською окупацією у Маріуполь увірвалося беззаконня. Домагання до жінок, аварії за участі російських військових, зниклі люди – усе це нові реалії жителів міста.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Що відомо про інцидент

Як розповіла маріупольчанка, приїжджі з Росії банда чоловіків намагалася увірватися до неї додому. Чоловік жінки вийшов, щоб попросити їх не шуміти. Замість цього вони напали на господаря будинку.

Жінка вирушила до військової комендатури, яка розташована поруч, але у відповідь почула отримала агресивний крик. Не витримавши бездіяльності, постраждала дістала телефон і почала їх знімати. Чоловіки заявляли, що є будівельниками.

На жаль, співробітник військової комендатури вирішив стати на бік приїжджих росіян. Він почав відбирати телефон й хапати жінку за руки.

"Хто ввозить сюди цих наволочей, хто дозволяє їм свавілля", – написала вона.

У Маріуполі росіяни грабують людей і домагаються до жінок

Зауважимо, окупанти селять маріупольців до гуртожитків. Після окупації міста людям обіцяли квартири у новобудовах. Будівництво однієї з багатоповерхівок наразі триває. Щоправда, квартири там будуть продавати в іпотеку, розраховуючи на те, що їх купуватимуть росіяни. Натомість маріупольцям залишається "радіти" спальним місцям та лежати штабелями

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