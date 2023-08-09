Хто реально контролює українську митницю: у Мінфіні здивували відповіддю

Які саме правоохоронні органи контролюють митницю, Марченко відповів "усі".

У Міністерстві фінансів розповіли, що найбільший вплив на митницю мають правоохоронні органи.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо Свобода.

На уточнювальне запитання, які саме правоохоронні органи контролюють митницю, Марченко відповів "усі". Як він пояснив, просто "одні меншою мірою, а інші більшою мірою".

"Найбільший вплив на митницю мають представники правоохоронних органів, я не буду їх називати. Можете перелічити всі, от ви можете перелічити всі правоохоронні органи України – всі вони мають безпосереднє відношення до митниці", – наголосив міністр.

На запитання журнілістки, чи має вплив на митницю заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, Марченко відповів, що він не може сказати, якою є роль Татарова в управлінні митницею.

До слова, Державна митна служба, Державна податкова служба координуються Кабінетом міністрів через міністра фінансів.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні пояснили, чому США вигідно надавати Україні зброю, а не гроші.

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