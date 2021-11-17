"Хто сильніший, той і їде": у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці (відео)

"Зайвого" пасажира відлупцювали і залишили на зупинці.
У Кривому Розі люди на зупинці громадського транспорта влаштували бійку за місце у маршрутці.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
На кадрах видно, як троє чоловіків гамселили одного, а потім четверо одного. За словами очевидців, причиною бійки стало місце у салоні маршрутки, оскільки водії через "червону" зону "стоячих" до салона не впускають.
"У Кривому Розі пасажири влаштували "зарубу" за місце в маршрутці. Зі "стоячими місцями" водій маршрутки їхати відмовився . Хто сильніший, той і їде?", - підписали відео автори.
Після того, як чоловіки-пасажири відлупцювали "зайвого" пасажира, маршрутка поїхала далі.
Нагадаємо, що двоє українців почубилися у літаку з Харкова до Кракова. Одного вивели в кайданках виводили правоохоронці.
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