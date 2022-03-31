Хто, скільки і на що: Шмигаль розповів про фінансову підтримку від країн ЄС та уряду США

Хто, скільки і на що: Шмигаль розповів про фінансову підтримку від країн ЄС та уряду США

Прем'єр розповів, що Зеленський домовився про виділення Україні $500 млнпрямої бюджетної допомоги від уряду США.

Норвегія виділяє 20 млн євро в бюджет України, щоб уряд розподілив їх на важливі програми. До цього Норвегія також виділила 200 млн євро на гуманітарну допомогу.

Про це під час брифінгу 31 березня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Рада міністрів Польщі ухвалила положення, яке передбачає блокування імпорту вугілля з Росії на національному рівні. Крім того, країна планує відмовитися від російської нафти вже цього року", - розповів прем'єр.

Денис Шмигаль додав, що домовилися про підтримку від Франції на 300 млн євро. Та про грант від Європейського Союзу на 120 млн євро. Ці кошти підуть напряму в бюджет.

"Президент Володимир Зеленський також вчора домовився про виділення Україні 500 млн доларів в якості прямої бюджетної допомоги від уряду США", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні потроху повертається в роботу бізнес, а українці реєструють нові ФОПи.

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