"Хто сьогодні підтримує спецоперацію, будуть шкодувати": в Мосміськдумі депутат заговорив про війну в Україні (відео)

"Хто сьогодні підтримує спецоперацію, будуть шкодувати": в Мосміськдумі депутат заговорив про війну в Україні (відео)

Депутат Митрохін "прозрів" з приводу подій в Україні та агресії Росії.

В Держдумі РФ заговорили про війну в Україні. Один з депутатів занекопоївся кількістю жертв в результаті так званої "спецоперації".

Так, депутат Мосміськдуми в РФ Сергій Митрохін висловився з приводу війни, яку розв'язала Росія в Україні.

"Шановні колеги! Пройде зовсім небагато часу і всі ті, хто сьогодні підтримує те, що відбувається в результаті так званої військової спецоперації, будуть шкодувати. Тому що ця спецоперація забере в сотні разів більше людських життів, а може й в тисячі разів, ніж ті жертви, які за 8 років там з'явилися. При чому жертви були по обидва боки, але чомусь про це замовчують, що була прихована підтримка сепаратистів на сході України. Тому хто там має рацію, хто винен, розбиратися будемо ще довго", - сказав Митрохін.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі суд визнав, що цитата Путіна дискредитує російську армію. Суд визнав винним за статтею про дискредитацію російської армії місцевого мешканця Артура Дмитрієва, який вийшов на одиночний пікет із плакатом антивоєнного змісту, на якому було написано: “Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя та сліз, що забути це неможливо. І немає прощення та виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани”.