Хто спробує незаконно перетнути кордон у Чернівецькій області – потрапить до ТЦК

У Чернівецькій області затриманих під час спроби незаконного перетину кордону чоловіків доправлятимуть одразу до ТЦК. Але це можливо лише за умови, якщо людина перебуває у розшуку Нацполіції.

Про це розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, повідомляє "Суспільне".

Якщо працівники прикордонної служби затримують чоловіка за спробу незаконно перетнути кордон, то мають право викликати поліцію. Поліцейські можуть провести адміністративне затримання військовозобовʼязаного та доправити його до найближчого відділення ТЦК, однак – лише тоді, коли людина перебуває у розшуку Нацполіції.

Це одне з нововведень, передбачене постановою Кабміну про проведення призову на військову службу.

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", – розповів Заруднєв.

Він додав, що комунікація прикордонників напряму з працівниками ТЦК існувала і до нового закону про мобілізацію, але зараз покращилась.

До слова, раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, чи справді прикордонники мінують береги річки Тиса.

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