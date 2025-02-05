Хто стоїть за нападами на ТЦК і диверсіями проти військових: пояснення від ЦПД

За операції в Україні проти військових і працівників ТЦК відповідають ФСБ та ГРУ Росії.

Вбивство співробітника ТЦК у Пирятині Полтавської області – наслідок інформаційних операцій спецслужб Росії, спрямованих на розкол в українському суспільстві між цивільними та військовими. Розслідування встановить усі деталі.

Про це керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) України Андрій Коваленко розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Коваленка, на сьогодні за операції в Україні проти військових і безпосередньо працівників ТЦК відповідають дві російські структури – ФСБ та ГРУ Генштабу РФ (воєнна розвідка). Зокрема, у ворожій воєнній розвідці є відділ, який відповідає за диверсії в інших країнах. Це стосується і України, і Європи.

"ГРУ фактично повернулося до функцій, які воно виконувало в часи Радянського Союзу – фактично відродило відділ, який спеціалізувався на зовнішніх диверсіях, і зараз вливає туди ресурси, щоб здійснювати диверсійну діяльність", – розповів керівник ЦПД.

Він наголосив, що "мета ворожих операцій проти ТЦК – поглибити розкол між цивільними і військовими".

Коваленко пояснив, що росіяни враховують певне невдоволення в українському суспільстві, нарощує пропагандистські сили для поширення окремих невдалих випадків роботи ТЦК на якомога більший сегмент населення.

Який алгоритм роботи ворога?

Керівник ЦПД повідомив, що російські спецслужби через телеграм-канали шукають людей, які висловлюють певні погляди. Далі ворог входить з такими людьми у контакт і пропонує гроші – від 500 дол. і вище за виконання тих чи інших дій.

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"Часто представники спецслужб ворога не кажуть напряму про те, що людина має закласти саме вибухівку: просто дають адресу і кажуть покласти пакунок біля входу в будівлю. За це обіцяють "легкі гроші". Здебільшого використовують підлітків, які далекі від реального інформаційного поля, навіть не замислюються, що підривають ТЦК чи здійснюють теракт проти поліцейських", – розповів керівник ЦПД.

Однак іноді люди роблять свідомі дії, коли мають певні погляди та є активним учасником груп умовних російських націоналістів чи антифашистів.

Вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Коваленко відповів на запитання, чи є вбивство співробітника ТЦК на Полтавщині інспірованим ворогом: "На це мають відповісти правоохоронці. Це може бути інша історія, але точно це є наслідком інформаційної операції, яка ведеться проти України і проти мобілізації, щоб нагнітати ненависть в українському суспільстві і поширювати її на військових".

Окрім того, росіяни намагаються поширювати наративи про те, що війна не завершується начебто тому, що військові хочуть воювати. Ворог робить образ мобілізації насильницьким, створює розкол між цивільними та військовими. Розкол між цивільними і військовими, внутрішнє протистояння – це магістральне завдання пропагандистів РФ. Задля цього росіяни використовують зокрема українців, які втекли з країни і почали працювати на ворога, роблячи з них лідерів думок.

Протидія російським операціям

За словами Коваленка, щоб ефективно протидіяти російським операціям, слід постійно пояснювати, інформувати людей про методи вербування і наслідки роботи на ворога. Паралельно відбувається постійний процес блокування ворожих ресурсів, через які поширюється агресивна пропаганда.

"Всі, хто працюють на ворога, опиняються за ґратами швидше, ніж отримують гроші від росіян. Крім того, ворог здебільшого взагалі не виплачує гроші. Легкі гроші, які їм обіцяють, позбавляють наших громадян майбутнього і життя в принципі", – акцентував керівник ЦПД.

Разом з тим, правоохоронці попереджають більшість випадків диверсій на замовлення росіян, а виконавців затримують. Тож не доводиться казати про якусь катастрофічну ситуацію із впливом інформоперацій ворога на ситуацію в Україні.

"Наразі масштабного настрою в українському суспільстві, якого ворог хотів би досягнути – немає. Думаю, що він цього і не досягне", – додав Коваленко.

До слова, напередодні Пирятинський суд взяв під варту жителя Лубен, підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК.