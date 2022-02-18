Хто святкує свої іменини в березні 2022 року? / Pexels

Хто святкує іменини в березні 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

Хто святкує іменини в березні 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

Які іменини святкують в березні 2022 року та як назвати хлопчика чи дівчинку, які народилися цього місяця — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За допомогою церковного календаря іменин можна дізнатися, як назвати в березні хлопчика чи дівчинку.

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Чоловічі і жіночі іменини в березні 2022

1 березня: Єремій, Данило, Макар, Самуїл, Павло, Юліан

2 березня: Микола, Михайло, Роман, Павло, Федір, Теодор

3 березня: Віктор, Василь, Вольдемар, Володимир, Лев, Кузьма, Павло

4 березня: Богдан, Архип, Євген, Дмитро, Максим, Макар, Євген, Микита, Федір, Теодор

5 березня: Афанасій, Антон, Давид, Василь, Іван, Денис, Лев, Гнат, Лука, Леонтій, Сава, Микола, Теодор, Сергій, Федір, Тихон, Фома, Філіп, Ярослав

6 березня: Георгій, Олександр, Данило, Григорій, Захар, Єгор, Костянтин, Іван, Павло, Остап, Тимофій

7 березня: Андрій, Віктор, Афанасій, Вольдемар, Володимир, Йосип, Іван, Микола, Михайло, Степан, Сергій, Федір, Теодор, Філіп

8 березня: Олексій, Олександр, Іван, Дем’ян, Кузьма, Клим, Микола, Михайло, Сергій

9 березня: Іларіон, Іван

10 березня: Євген, Антон, Олександр, Федір, Тарас

11 березня: Микола, Іван, Севастіан, Петро, Сергій

12 березня: Михайло, Макар, Степан, Петро, Юліан, Тимофій, Яків

13 березня: Василь, Арсеній, Микола, Нестор, Симон

14 березня: Антон, Олександр, Веніамин, Василь, Михайло, Іван, Петро, Нестор

15 березня: Богдан, Арсеній, Микола, Йосип, Сава

16 березня: Михайло

17 березня: Олександр, Акакій, В’ячеслав, Василь, Григорій, Георгій, Єгор, Данило, Яків, Павло

18 березня: Георгій, Адріан, Єгор, Давид, Кирило, Іван, Лука, Костянтин, Микола, Марк, Федір, Теодор

19 березня: Костянтин, Аркадій, Теодор, Максим, Федір, Юліан

20 березня: Євген, Василь, Лаврентій, Омелян, Микола, Нестор, Павло, Ніл, Еміль

21 березня: Володимир, Афанасій, Вольдемар, Іван, Дементій

22 березня: Олександр, Акакій, Олексій, Валерій, Афанасій, Іван, Дмитро, Іраклій, Леонтій, Кирило, Микола, Михайло, Сергій, Петро, Тарас

23 березня: Георгій, Віктор, Денис, Єгор, Дмитро, Леонід, Іван, Михайло, Марк, Павло

24 березня: Георгій, Василь, Юхим, Єгор, Іван

25 березня: Володимир, Олександр, Вольдемар, Дмитро, Григорій, Костянтин, Іван, Сергій, Семен

26 березня: Григорій, Олександр, Микола, Михайло

27 березня: Ростислав, Михайло

28 березня: Олексій, Олександр, Михайло, Денис, Еммануїл, Тимофій

29 березня: Денис, Олександр, Іван, Омелян, Роман, Павло, Еміль, Трохим, Юліан

30 березня: Олексій, Олександр, Гавриїл, Віктор, Павло, Макар

31 березня: Дмитро, Данило, Трохим, Кирило