Хто святкує іменини в лютому 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

Дізнайтеся, хто святкує іменини в лютому 2022 року і як назвати дитину, яка народилася цього місяця.
День Ангела в християнстві — вшанування святого покровителя, ім’я якого людина носить. В житті кожного православного іменини відіграють дуже важливе значення. При хрещені дитина отримує ім’я в честь небесного заступника, який стане її покровителем. З давніх давен християни намагалися називати дітей відповідно до того, пам’ять якого святого в цей день шанують.
За допомогою церковного календаря іменин можна дізнатися, як назвати в лютому хлопчика чи дівчинку.
Чоловічі і жіночі іменини в лютому 2022
- 1 лютого: Макар, Антон, Петро, Микола, Федір
- 2 лютого: Семен, Павло, Інна
- 3 лютого: Максим, Іван, Євген, Ілля, Анна, Анастасія
- 4 лютого: Георгій, Леонтій, Іван, Макар, Петро, Микола, Тимофій, Анастасія
- 5 лютого: Геннадій, Володимир, Іван, Федір, Катерина
- 6 лютого: Павло, Денис, Тимофій, Іван, Микола, Ксенія
- 7 лютого: Борис, Анатолій, Василь, Володимир, Віталій, Дмитро, Григорій, Петро, Олександр
- 8 лютого: Іван, Аркадій, Семен, Петро, Федір, Марія
- 9 лютого: Іван, Дмитро, Петро
- 10 лютого: Георгій, Володимир, Ольга
- 11 лютого: Констянтин, Дмитро, Роман, Іван
- 12 лютого: Володимир, Василь, Іван, Григорій, Максим
- 13 лютого: Іван, Віктор, Микита, Ілля
- 14 лютого: Микола, Василь, Семен, Петро, Тимофій
- 15 лютого: Василь
- 16 лютого: Василь, Володимир, Тимофій, Михайло, Іван, Микола, Роман, Павло, Семен, Анна
- 17 лютого: Андрій, Борис, Аркадій, Василь, Дмитро, Георгій, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олексій, Олександр, Сергій, Петро, Федір, Юрій, Анна, Катерина,
- 18 лютого: Антон, Макар, Михайло, Василиса, Олександра
- 19 лютого: Анатолій, Дмитро, Василь, Іван, Олександр, Максим, Марія, Христина
- 20 лютого: Олександр, Олексій, Петро
- 21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір
- 22 лютого: Василь, Іван, Геннадій
- 23 лютого: Антон, Аркадій, Василь, Іван, Геннадій, Григорій, Анна, Галина, Валентина
- 24 лютого: Дмитро, Всеволод
- 25 лютого: Антон, Олексій, Євген, Марія
- 26 лютого: Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Тимофій, Павло, Анна, Віра, Зоя, Світлана, Ірина
- 27 лютого: Кирило, Костянтин, Георгій, Михайло.
- 28 лютого: Іван, Микола, Михайло, Павло, Олексій, Семен, Петро, Софія