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Хто святкує іменини в лютому 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

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Хто святкує іменини в лютому 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

Іменини в лютому 2022: хто святкує / Pexels

Дізнайтеся, хто святкує іменини в лютому 2022 року і як назвати дитину, яка народилася цього місяця.

День Ангела в християнстві — вшанування святого покровителя, ім’я якого людина носить. В житті кожного православного іменини відіграють дуже важливе значення. При хрещені дитина отримує ім’я в честь небесного заступника, який стане її покровителем. З давніх давен християни намагалися називати дітей відповідно до того, пам’ять якого святого в цей день шанують.

За допомогою церковного календаря іменин можна дізнатися, як назвати в лютому хлопчика чи дівчинку.

Чоловічі і жіночі іменини в лютому 2022

  • 1 лютого: Макар, Антон, Петро, Микола, Федір
  • 2 лютого: Семен, Павло, Інна
  • 3 лютого: Максим, Іван, Євген, Ілля, Анна, Анастасія
  • 4 лютого: Георгій, Леонтій, Іван, Макар, Петро, Микола, Тимофій, Анастасія
  • 5 лютого: Геннадій, Володимир, Іван, Федір, Катерина
  • 6 лютого: Павло, Денис, Тимофій, Іван, Микола, Ксенія
  • 7 лютого: Борис, Анатолій, Василь, Володимир, Віталій, Дмитро, Григорій, Петро, Олександр
  • 8 лютого: Іван, Аркадій, Семен, Петро, Федір, Марія
  • 9 лютого: Іван, Дмитро, Петро
  • 10 лютого: Георгій, Володимир, Ольга
  • 11 лютого: Констянтин, Дмитро, Роман, Іван
  • 12 лютого: Володимир, Василь, Іван, Григорій, Максим
  • 13 лютого: Іван, Віктор, Микита, Ілля
  • 14 лютого: Микола, Василь, Семен, Петро, Тимофій
  • 15 лютого: Василь
  • 16 лютого: Василь, Володимир, Тимофій, Михайло, Іван, Микола, Роман, Павло, Семен, Анна
  • 17 лютого: Андрій, Борис, Аркадій, Василь, Дмитро, Георгій, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олексій,  Олександр, Сергій, Петро, Федір, Юрій, Анна, Катерина, 
  • 18 лютого: Антон, Макар, Михайло, Василиса, Олександра
  • 19 лютого: Анатолій, Дмитро, Василь, Іван, Олександр, Максим, Марія, Христина
  • 20 лютого: Олександр, Олексій, Петро
  • 21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір
  • 22 лютого: Василь, Іван, Геннадій
  • 23 лютого: Антон, Аркадій, Василь, Іван, Геннадій, Григорій, Анна, Галина, Валентина
  • 24 лютого: Дмитро, Всеволод
  • 25 лютого: Антон, Олексій, Євген, Марія
  • 26 лютого: Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Тимофій, Павло, Анна, Віра, Зоя, Світлана, Ірина
  • 27 лютого: Кирило, Костянтин, Георгій, Михайло.
  • 28 лютого: Іван, Микола, Михайло, Павло, Олексій, Семен, Петро, Софія
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