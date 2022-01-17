Хто святкує іменини в лютому 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

Хто святкує іменини в лютому 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

Дізнайтеся, хто святкує іменини в лютому 2022 року і як назвати дитину, яка народилася цього місяця.

День Ангела в християнстві — вшанування святого покровителя, ім’я якого людина носить. В житті кожного православного іменини відіграють дуже важливе значення. При хрещені дитина отримує ім’я в честь небесного заступника, який стане її покровителем. З давніх давен християни намагалися називати дітей відповідно до того, пам’ять якого святого в цей день шанують.

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За допомогою церковного календаря іменин можна дізнатися, як назвати в лютому хлопчика чи дівчинку.

Чоловічі і жіночі іменини в лютому 2022